Бундеслига. Еще одна осечка Байера, неудачный дебют Ковача и полное унижение Хоффенхайма

Бундеслига. 21-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Байер 0:0

Вольфсбург: Мюллер – Меле, Кульеракис, Вавро, Фишер (Борнаув, 90) – Арнольд, Сванберг – Виммер (Герхардт, 90), Томаш (Ольсен, 73) – Амура, Винд (Беренс, 90)

Байер: Градецки – Эрмосо, Та, Мукиеле – Инкапье, Алеиш Гарсия (Виртц, 60), Джака, Андрих, Артур (Фримпонг, 60) – Телла (Буэндиа, 76), Бонифасе (Шик, 76)

Хаби Алонсо называл выезд на "Фольксваген Арену" одним из труднейших в сезоне, что выглядело излишним комплиментом сопернику. Но учитывая обстоятельства, баск не врал. После 4-х мидвиков кряду, включая 120-минутный триллер в Кубке Германии в среду, "Байеру" было непросто собраться перед второй самой опасной командой лиги на контратаках. Тем более при вынужденной ротации.

Алонсо выставил 11-тку без Шика, Виртца и Фримпонга, плюс дисквалифицирован был Гримальдо. Свой редкий шанс получил Артур, дебютировал в старте Эрмосо, Телла вышел в атаке. Без 4 самых острых игроков в атаке было сонно. Тем более "волки" плотно сидели в защите, а за счет опусканий вингера Тиагу Томаша пятым защитником перегруз последней линии не работал.

При сухой игре на первый план вышли стандарты. "Волки" забили со штрафного, но Кульеракис оказался в офсайде. А затем был обмен с корнеров: у гостей Мукиеле с полуметра умудрился пробить выше пустых ворот, у хозяев – Арнольд плохо пробил после свободного хедера метров с 5.

На последние полчаса вышел элитный десант во главе с Виртцем и Фримпонгом, позже и Шик с Буэндией. Аргентинец в своем втором камео в лиге снова показал удивительную синергию с Виртцем. Но Фло после их комбинации в компенсированное время пробил мимо дальнего угла, что констатировало нули на табло. "Байер" примет "Баварию" на следующих выходных с 8-очковым отставанием. И только победа сможет вернуть надежду на чемпионскую гонку.

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Штутгарт 1:2

Голы: Брандт 81 – Антон 50 (аг), Шабо 61

Удаление: Рюэрсон 89

Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни (Свенссон, 85), Антон, Джан, Рюэрсон – Гросс (Рейна, 85), Забитцер – Гиттенс (Дюранвиль, 85), Брандт, Адейеми (Байер, 71) – Гирасси

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Хендрикс, Шабо, Стергиу – Штиллер, Каразор – Фюрих (Вагноман, 70), Мийо (Кайтель, 77), Левелинг (Вольтемаде, 86) – Ундав (Демирович, 70)

Нико Ковач дебютировал у руля "Боруссии" с непростого домашнего матча с конкурентами из "Штутгарта". "Швабы" вынесли команду Гирасси и Антона в первом круге со счетом 5:1. Но как оказалось, для Вальдемара Антона игра против бывших партнеров на этот раз оказалась даже унизительнее. В первом тайме он по старой привычке вывел пасом Ундава 1 на 1, но Джан спас команду в последний момент.

В дебюте второго Антон уже самостоятельно отправил мяч в сетку собственных ворот, срезав мяч после прострела Фюриха. А затем их мискоммьюникейшн с Бенсебайни привел к тому, что заменивший Антона в Штутгарте Джефф Шабо удвоил перевес, задержавшись у чужих ворот после стандарта. "Боруссия" выглядела неплохо, но кроме как с угловых ничего толком не создавала. И этого хватило только на гол престижа от Брандта. 1:2. Дортмунд 6-й раз кряду не может переиграть "Штутгарт". И отстает от зоны ЛЧ уже как минимум на 6 пунктов.

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Унион 0:4

Голы: Холлербах 24, 87, Любичич 61, Илич 73

Матч с "Унионом" откровенно продемонстрировал, почему "Хоффенхайм" образца этого сезоне – реальный претендент на вылет. Берлинцы не хватают звезд с неба и в своей работящей манере пытаются компенсировать отсутствие таланта трудовой этикой. В прошлом туре они круто отборолись с мертвым "РБ Лейпцигом", но чувствовалось полное отсутствие креатива, отработанных механизмов в атаке и последнего паса.

Сегодня их прорвало на фоне дырявой обороны "Хоффенхайма". Холлербах оформил первый дубль в кампании. Зимний новичок Марин Любичич с лавки дебютировал мгновенным голом, а затем и ассистом на Холлербаха, посрамив соотечественника Крамарича. Забил даже Андрей Илич, сербский форвард с 50-минутным опытом игры в Бундеслиге. Спонсоры незабываемого вечера – привозник Акпогума и зимний новичок Эстигор, тоже признанный пожарник. Хотя правды ради – "Хоффенхайм" ужасен всей командой.

Майнц, ВВК Арена



Майнц – Аугсбург 0:0

"Майнц" по классике не смог пробить заниженную плотную оборону, на этот раз "Аугсбурга". Креатива снова было недостаточно – 3 из 4 своих полумоментов создали с аутов. Не помогло даже возвращение лидера и автора 12 голов в Бундеслиге этого сезоне Йонатана Буркардта. 0:0. Из-за таких вечеров у "Майнца" мало шансов пробиться в еврокубки, несмотря на множество классных перфомансов против сильных оппонентов.

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Хайденхайм 1:0

Гол: Грифо 30

Тем временем "Фрайбург" опередил "Майнц" на 1 пункт и закрепился на последнем еврокубковом месте. Команда Юлиана Шустера в минималистичной манере одолела "Хайденхайм", для которого это фиаско стало 4-м кряду в Бундеслиге. Злым гением "Хайденхайма" снова оказался Винченцо Грифо, который в игре первого круга положил дубль. На этот итальяно-немец отличился в нетипичной манере – головой после кросса Рицу Доана. Вернуться в игру "Фрайбург" сопернику так и не дал.