Бундеслига. 21-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Айнтрахт 1:1

Голы: Кляйндинст 26 – Экитике 31

С момента продажи Омара Мармуша "Айнтрахт" третий раз кряду делит очки, расписав результативную ничью с "Хоффенхаймом" (2:2), "Вольфсбургом" (1:1) и сегодня с менхенгладбахской "Боруссией" (1:1). Но ясный как божий день нарратив про "Франкфурт – команда одного игрока" оставим тем, кто не смотрит Бундеслигу.



Во-первых, еще перед дорогостоящей продажей в "Ман Сити" Дино Топмеллер обыграл кризисный Дортмунд (2:0) с Мармушем в резерве. Во-вторых, оба новичка линии атаки пришли только в конце ТО и этим вечером в Гладбахе дебютировали за клуб, и с выводами спешить не будем. И тот же кейс с почти мгновенной адаптацией Юго Экитике прошлой зимой заставляет смотреть в будущее с оптимизмом.

Больше всего в последнее время не хватает вовсе не Мармуша, а центрбека Робина Коха. Его травма плеча пришлась на встречу с двумя самыми грозными таргетменами Бундеслиги – Йонасом Виндом на прошлой неделе и Тимом Кляйндинстом на этой. Вся контригра "волков" строилась на Винде, и пропущенный пришел на индивидуальную ошибку Туты. Тута и сегодня проспал Кляйндинста на дальней штанге, забившего свой шестой хедер в сезоне. Бразилец солидно сложен для крайнего ЦЗ в тройке, но не центрального. И его выбор позиции оставляет желать лучшего.

Что касается атаки, то тут будет интересно. Экитике, похоже, выйдет на первую роль, и 5 голов с момента исчезновения в старте Мармуша показывают, что он готов перенять эстафету. Но во-первых, ему это еще не до конца привычно. Эпизод в первом тайме, когда Юго не совсем удачно принял мяч в штрафной, и в итоге решил не бить сам, а остроумно отдать Батшуайи, об этом свидетельствует. Все закончилось голом Экитике в этой же атаке, но ситуация показательная.

Явно не хватало химии с партнером по атаке в эпизоде со штангой от Юго в том же первом тайме. Миши был готов замыкать на дальней, но Экитике сам пошел за прострелом Кнауффа, и в итоге и сам не забил, и Батшуайи не дал отметить дебют как следует. Элье Ваи же вышел в концовке и даже успел создать полумомент для соотечественника, но ему явно нужно больше времени на адаптацию. Кондиции растеряны, ведь полгода он просидел на лавке.

Словом, не спешим хоронить "Айнтрахт" в их борьбе за топ-4. Хотя очевидно их шансы существенно упали с продажей лидера. Качественно они очевидно потеряли, но сильный контраст в результатах – это серия не лучших игр в плане обороны и время на притирку новичков. Дальше будет веселее.

Боруссия М: Николас – Ульрих (Нетц, 70), Итакура, Фридрих, Скалли – Вайгль, Нойхаус – Хак (Чванчара, 70), Штегер, Нгуму (Плеа, 90) – Кляйндинст

Айнтрахт: Трапп – Браун (Нкунку, 75), Теате, Тута, Кристенсен – Гетце (Ваи, 84), Ларссон, Схири (Хейлунд, 75), Кнауфф (Коллинз, 84) – Экитике, Батшуайи (Узун, 57)