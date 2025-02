Хаби Алонсо повторил рекорд выездных матчей без поражений, который единолично держался 33 года

Во вчерашнем матче 21 тура чемпионата Германии "Вольфсбург" принимал дома "Байер". Поединок завершился со счётом 0:0.

Это был 27-й подряд гостевой матч леверкузенцев в рамках внутреннего первенства без поражений. Как сообщает Opta, таким образом главный тренер "Байера" Хаби Алонсо повторил рекорд другого наставника Удо Латека. В период с 1985 по 1992 год его команды ("Бавария" и "Шальке") не уступали на выезде в Бундеслиге также 27 встреч в ряд.

Всего в активе фармацевтов за этот период 20 побед и семь ничейных результатов.

27 - Leverkusen's Xabi Alonso has gone undefeated in 27 consecutive Bundesliga away games (W20 D7) equalling the Bundesliga record for a manager held by Udo Lattek (27 away games from 1985 to 1992). Maestro. pic.twitter.com/ay9DWB28Fh