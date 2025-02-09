Бундеслига. 21-й тур

Киль, Хольштайн Штадион

Хольштайн – Бохум 2:2

Голы: Скрибски 3 (п), Зец 50 – Боаду 37, 39

Две худшие команды Бундеслиги так и не выяснили, кто же из них хуже. И на радость конкурентам сыграли вничью, обоюдно упустив редкий шанс зацепиться за все три пункта. Хотя бы порадовали результативностью, хотя с их защитами это не удивительно: худшая оборона по допущенным (xGA 47.7 за 20 туров) приехала в гости к команде, которая пропускает больше всех (44).

Вдобавок ко всему у обоих случились обидные кадровые потери у каждого: "Хольштайн" потерял Скрибски, который разразился дублем в ворота "Баварии" на прошлой неделе и всего продлил сегодня свою результативную серию до 3 матчей, реализовав пенальти в дебюте.

Еще до него на 19-й поле из-за повреждения покинул основной центральный защитник Коменда. То же проклятье, что и Скрибски, забрало и Майрона Боаду. Стоило нидерландцу положить дубль за 3 минуты в конце тайма, как он ушел с повреждением еще до перерыва.

С игры "Бохум" был намного интереснее, и их сетка передач хотя бы выглядит по-человечески. Зато "Хольштайн" выиграл дуэль на стандартах – Зец сравнял после розыгрыша штрафного, а всего во втором тайме у них было два попадания в каркас ворот после розыгрышей аутов. С контратак по ноль ударов – мешали играть друг другу и быстро проходить центр поля, но оборонялись настолько плохо, что пропустили сразу по 2.

Хольштайн: Вайнер – Коменда (Ивежич, 19), Зец, Беккер – Толкин, Ремберг, Холтби, Порат (Гигович, 46), Розенбом (Арп, 46) – Скрибски (Матино, 25), Харрес

Бохум: Древес – Виттек, Бернардо, Ордец, Эрманн – Краус (Лосилла, 81), Беро – Пасслак, Масурас, Хольтманн (Хофманн, 46) – Боаду (Брошински, 45+2)