Бундеслига. 21-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Санкт-Паули 2:0

Голы: Шешко 16, Симонс 35

Удаление: Орбан 69

Потенциально приезд одной из самых надоедливых оборон Бундеслиги в Лейпциг ("Санкт-Паули пропустил 18 в 20 турах, меньше только "Бавария") мог стать отличной проверкой для позиционной атаки команды Марко Розе. Которая окончательно деградировала в последнее время, и пиком которой стала унизительная поездка к "Униону" на прошлой неделе.

В Берлине "красные быки" ужасающе атаковали, и даже явно перекошенный в сторону атаки состав никак не помогал компенсировать их недостатки. Выход в 3-5-2 с десятками Симонсом и Баумгартнером ничем не помогли впереди, и команда завершила игру с жалкими xG 0.2. И чуть не проиграла, ведь "Унион" не раз вскрывал их хрупкий центр поля.

Ответа на давно назревший вопрос сегодня не последовало. Ведь "Лейпциг" умудрился подловить новичка на контратаке в дебюте, которую провел с фирменной летальностью. После чего игра раскрылась, они быстро прорвались еще один, решающий раз.

Шешко и Симонс решили исход на чистом индивидуальном мастерстве, и команда наконец отпраздновала первую победу за 5 туров. Ради максимально удобного взаимодействия двух главных звезд Розе даже посадил Опенду на лавку. Шаг сработал, как и возвращение чистого разрушителя в центр поля (Айдара). Но это маскировка проблемы, а не решение.

Первый гол был абсолютно иконическим для нынешнего РБЛ, став таким себе пересказом всего сезона. После кросса ван дер Хейдена Лукеба (наконец вернулся после травмы) срезал мяч в свои ворота, но Гулачи как всегда потянул сложнейший мяч. И в этом же эпизоде в два паса разогнали атаку, последним из которых Хави запустил Шешко, а тот разобрался как мастер – убрал защитника, сместился в центр и пробил точно в нижний угол.

Через 20 минут Шешко снова дал повод похвалить за прогресс в десижн-мейкинге. Зацепился за пас со своей половины, выиграв борьбу у двоих. Быстро сыграл в стенку с партнером и вместо удара тонко отдал Хави на 2:0. Вспомните игры с "Реалом" в 1/8 и сравните того Шешко и этого. Большая разница.

РБ Лейпциг: Гулачи – Лукеба (Клостерманн, 83), Орбан, Гертрюйда (Зайвальд, 46) – Раум, Айдара, Кампль (Битшиабу, 73), Баку – Симонс, Нуса (Баумгартнер, 73) – Шешко (Опенда, 73)

Санкт-Паули: Василь – Немет (Сисей, 80), Валь, Смит – ван дер Хейден (Дзвигала, 57), Сэндс, Ирвайн, Треу – Вайсхаупт (Бэнкс, 80), Бухалфа (Саад, 57) – Эггештайн