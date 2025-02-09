Нико Ковач рассказал, что ему не понравилось в матче против Штутгарта

Главный тренер "Боруссии" Нико Ковач подвёл итоги матча против "Штутгарта".

По его словам, всё понравилось, кроме результата матча.

"Парни действительно выкладывались на все сто процентов до последней минуты. В том числе и те, кто вышел со скамейки запасных. Результат был единственным, что мне не понравилось. В остальном все было в порядке. Мы не должны были уходить с поля проигравшими.

Команда неплохо справилась с этим, как с мячом, так и против него. Но в противостоянии мы не всегда поступали правильно при принятии решений и сами добивались успеха. Потому что перед счетом 0: 1 нам действительно нужно забить кристально чистый гол, где Карим проходит насквозь. При счете 0: 2 я хотел бы знать, является ли это новой игровой ситуацией или нет. Два человека выходят из пассивного офсайда. Я знаю, что впереди еще много работы", - сказал Ковач.