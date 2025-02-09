  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нико Ковач рассказал, что ему не понравилось в матче против Штутгарта
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нико Ковач рассказал, что ему не понравилось в матче против Штутгарта

Германия

Тренер Боруссии прокомментировал матч Бундеслиги

Нико Ковач рассказал, что ему не понравилось в матче против Штутгарта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Боруссии" Нико Ковач подвёл итоги матча против "Штутгарта".

По его словам, всё понравилось, кроме результата матча.

"Парни действительно выкладывались на все сто процентов до последней минуты. В том числе и те, кто вышел со скамейки запасных. Результат был единственным, что мне не понравилось. В остальном все было в порядке. Мы не должны были уходить с поля проигравшими.

Команда неплохо справилась с этим, как с мячом, так и против него. Но в противостоянии мы не всегда поступали правильно при принятии решений и сами добивались успеха. Потому что перед счетом 0: 1 нам действительно нужно забить кристально чистый гол, где Карим проходит насквозь. При счете 0: 2 я хотел бы знать, является ли это новой игровой ситуацией или нет. Два человека выходят из пассивного офсайда. Я знаю, что впереди еще много работы", - сказал Ковач.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Боруссия Д" проиграла "Штутгарту" со счётом 1:2 в дебютном матче Нико Ковача.

Сейчас "шмели" занимают 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. РБ Лейпциг – Санкт-Паули 2:0. Хави и Шешко решили на двоих
yellow-arrow
Бундеслига. Хольштайн – Бохум 2:2. Ни себе, ни людям
yellow-arrow
Хаби Алонсо повторил рекорд выездных матчей без поражений, который единолично держался 33 года
Боруссия (Дортмунд) Нико Ковач
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Borussia
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости