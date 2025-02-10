Харри Кейн рассказал, что общался с Матисом Телем о Тоттенхэме

Нападающий "Баварии" Харри Кейн сказал, что Матис Тель написал ему после того, как подписал контракт со "шпорами".

"Да, он спрашивал меня. Когда сделка была заключена, он написал мне и рассказал, какая замечательная тренировочная площадка у "Тоттенхэма". Он был очень взволнован. Я желаю Матису всего наилучшего.

Надеюсь, что он получит много игрового времени. Ему нужно развиваться, переживать взлеты и падения на поле. Я хорошо знаю "Тоттенхэм", они о нем позаботятся. Надеюсь, он достигнет там успеха. Он должен показать, на что способен на самом высоком уровне", - сказал Кейн.