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Харри Кейн рассказал, что общался с Матисом Телем о Тоттенхэме
Помог младшему товарищу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Харри Кейн сказал, что Матис Тель написал ему после того, как подписал контракт со "шпорами".
"Да, он спрашивал меня. Когда сделка была заключена, он написал мне и рассказал, какая замечательная тренировочная площадка у "Тоттенхэма". Он был очень взволнован. Я желаю Матису всего наилучшего.
Надеюсь, что он получит много игрового времени. Ему нужно развиваться, переживать взлеты и падения на поле. Я хорошо знаю "Тоттенхэм", они о нем позаботятся. Надеюсь, он достигнет там успеха. Он должен показать, на что способен на самом высоком уровне", - сказал Кейн.
Добавим, что в воскресенье Матис Тель забил дебютный гол за "шпор" в матче Кубка Англии против "Астон Виллы", который закончился поражением "Тоттенхэма" со счетом 1:2.
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