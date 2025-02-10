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Харри Кейн рассказал, что общался с Матисом Телем о Тоттенхэме

Германия

Помог младшему товарищу

Харри Кейн рассказал, что общался с Матисом Телем о Тоттенхэме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Харри Кейн сказал, что Матис Тель написал ему после того, как подписал контракт со "шпорами".

"Да, он спрашивал меня. Когда сделка была заключена, он написал мне и рассказал, какая замечательная тренировочная площадка у "Тоттенхэма". Он был очень взволнован. Я желаю Матису всего наилучшего.

Надеюсь, что он получит много игрового времени. Ему нужно развиваться, переживать взлеты и падения на поле. Я хорошо знаю "Тоттенхэм", они о нем позаботятся. Надеюсь, он достигнет там успеха. Он должен показать, на что способен на самом высоком уровне", - сказал Кейн.

Добавим, что в воскресенье Матис Тель забил дебютный гол за "шпор" в матче Кубка Англии против "Астон Виллы", который закончился поражением "Тоттенхэма" со счетом 1:2.

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Источник:
Sport1
Опубликовал: Алексей Полищук
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