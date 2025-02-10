Капитан Байера ставит под сомнение шансы на чемпионство

После субботнего матча против "Вольфсбурга", который завершился со счетом 0:0, Лукаш Градецки дал интервью.

"К сожалению, отрыв увеличился. Разница с прошлым сезоном заключается в том, что тогда мы выигрывали матчи, которые сейчас сводим вничью. Именно отсюда и эти 8 очков отставания. Ничья с "Вольфсбургом" не облегчит нам достижение нашей мечты.

Учитывая то, как сейчас выступает "Бавария", думаю, что любой другой результат, кроме победы дома в очном матче, почти поставит крест на наших шансах. Если же удастся выиграть, возможно, сможем немного сбить их темп. Но даже в таком случае будет очень сложно. Мы не представляли, что они будут играть настолько хорошо", - говорит Градецки.