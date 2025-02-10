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Капитан Байера ставит под сомнение шансы на чемпионство
"Бавария" слишком сильна
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После субботнего матча против "Вольфсбурга", который завершился со счетом 0:0, Лукаш Градецки дал интервью.
"К сожалению, отрыв увеличился. Разница с прошлым сезоном заключается в том, что тогда мы выигрывали матчи, которые сейчас сводим вничью. Именно отсюда и эти 8 очков отставания. Ничья с "Вольфсбургом" не облегчит нам достижение нашей мечты.
Учитывая то, как сейчас выступает "Бавария", думаю, что любой другой результат, кроме победы дома в очном матче, почти поставит крест на наших шансах. Если же удастся выиграть, возможно, сможем немного сбить их темп. Но даже в таком случае будет очень сложно. Мы не представляли, что они будут играть настолько хорошо", - говорит Градецки.
Напомним, что после 21-го тура "Байер" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги с 46 очками, отставая от первой "Баварии" на 8 пунктов. 15 февраля команды сыграют очный матч.
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