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Капитан Байера ставит под сомнение шансы на чемпионство

Германия

"Бавария" слишком сильна

Капитан Байера ставит под сомнение шансы на чемпионство

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После субботнего матча против "Вольфсбурга", который завершился со счетом 0:0, Лукаш Градецки дал интервью.

"К сожалению, отрыв увеличился. Разница с прошлым сезоном заключается в том, что тогда мы выигрывали матчи, которые сейчас сводим вничью. Именно отсюда и эти 8 очков отставания. Ничья с "Вольфсбургом" не облегчит нам достижение нашей мечты.

Учитывая то, как сейчас выступает "Бавария", думаю, что любой другой результат, кроме победы дома в очном матче, почти поставит крест на наших шансах. Если же удастся выиграть, возможно, сможем немного сбить их темп. Но даже в таком случае будет очень сложно. Мы не представляли, что они будут играть настолько хорошо", - говорит Градецки.

Напомним, что после 21-го тура "Байер" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги с 46 очками, отставая от первой "Баварии" на 8 пунктов. 15 февраля команды сыграют очный матч.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
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