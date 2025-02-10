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Защитник Баварии высказался накануне матча плей-офф Лиги чемпионов против Селтика

Германия

Легко не будет

Защитник Баварии высказался накануне матча плей-офф Лиги чемпионов против Селтика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду "Бавария" сыграет на выезд против "Селтика" в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Игрок мюнхенцев Рафаэль Геррейро высказался по этому поводу.

"Я знаю, что люди считают нас фаворитами. Это нормально, но реальность такова, что и "Бавария", и "Селтик" имеют шансы пройти дальше 50 на 50.

Статистика и история соревнований не определят результат, это не футбол. Играть второй матч в Мюнхене - небольшое преимущество для нас. Но наша задача состоит в том, чтобы получить положительный результат в Глазго", - говорит Геррейро.

Добавим, что в этом сезоне 31-летний португалец забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 23 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Селтик (Глазго)
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Источник:
Daily Record
Опубликовал: Алексей Полищук
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