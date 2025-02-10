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Защитник Баварии высказался накануне матча плей-офф Лиги чемпионов против Селтика
Легко не будет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду "Бавария" сыграет на выезд против "Селтика" в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Игрок мюнхенцев Рафаэль Геррейро высказался по этому поводу.
"Я знаю, что люди считают нас фаворитами. Это нормально, но реальность такова, что и "Бавария", и "Селтик" имеют шансы пройти дальше 50 на 50.
Статистика и история соревнований не определят результат, это не футбол. Играть второй матч в Мюнхене - небольшое преимущество для нас. Но наша задача состоит в том, чтобы получить положительный результат в Глазго", - говорит Геррейро.
Добавим, что в этом сезоне 31-летний португалец забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 23 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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