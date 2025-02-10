Сделка провалилась. Немецкий полузащитник не перейдет в Бешикташ

По информации Sky Germany, Флориан Нойхаус не перейдет в "Бешикташ".

Трансфер атакующего полузащитника в Турцию сорвался на финальном этапе. "Бешикташ" хотел арендовать 27-летнего игрока с опцией выкупа и был готов заплатить "Боруссии" около 5 миллионов евро.

Между Нойхаусом и главным тренером стамбульского клуба Оле Гуннаром Сульшером уже состоялся телефонный разговор. Однако в понедельник утром сделка окончательно сорвалась, поскольку клубы не смогли прийти к согласию. Спортивный директор "Боруссии" Роланд Виркус наложил вето на трансфер, считая, что предложенная сумма не соответствует ценности игрока.

Кроме этого, сам Нойхаус, несмотря на уважительные переговоры с Сульшером, также отказал "Бешикташу", поскольку хочет остаться в "Боруссии" и бороться за место в команде.

Добавим, что в этом сезоне 27-летний полузащитник сыграл 9 матчей во всех турнирах и отдал 1 ассист.