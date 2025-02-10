Бавария получила штраф за нарушение дисциплины

Немецкий футбольный союз (DFB) оштрафовал "Баварию". Мюнхенский гранд должен заплатить 15 тысяч евро за задержку начала матча против "Санкт-Паули", который состоялся в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Футболисты "Баварии" опоздали с выходом на поле из-за проверки экипировки, что привело к задержке начала матча на 2 минуты и 7 секунд.

Это уже второй случай, когда "Баварию" штрафуют за подобное нарушение.