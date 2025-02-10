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Бавария получила штраф за нарушение дисциплины
Клуб должен заплатить 15 тысяч евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий футбольный союз (DFB) оштрафовал "Баварию". Мюнхенский гранд должен заплатить 15 тысяч евро за задержку начала матча против "Санкт-Паули", который состоялся в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Bayern & Germany.
Футболисты "Баварии" опоздали с выходом на поле из-за проверки экипировки, что привело к задержке начала матча на 2 минуты и 7 секунд.
Это уже второй случай, когда "Баварию" штрафуют за подобное нарушение.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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