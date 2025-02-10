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Форвард Баварии: Мы играем в очень хороший футбол
Кейн высказался о своем клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Харри Кейн, который перешел в "Баварию" летом 2023 года, поделился своими впечатлениями от жизни в Германии и выступлений за новую команду.
"Я здесь всего 18 месяцев, но чувствую, что это уже стало огромной частью моей жизни. Фанаты действительно приняли меня почти как родного (...) Мне это нравится. Я наслаждаюсь этим сезоном. Мы играем в очень хороший футбол", - сказал Кейн.
Добавим, что Харри в текущем сезоне сыграл 28 матчей, забил 28 голов и отдал 10 ассистов.
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