Форвард Баварии: Мы играем в очень хороший футбол

Нападающий Харри Кейн, который перешел в "Баварию" летом 2023 года, поделился своими впечатлениями от жизни в Германии и выступлений за новую команду.

"Я здесь всего 18 месяцев, но чувствую, что это уже стало огромной частью моей жизни. Фанаты действительно приняли меня почти как родного (...) Мне это нравится. Я наслаждаюсь этим сезоном. Мы играем в очень хороший футбол", - сказал Кейн.

Добавим, что Харри в текущем сезоне сыграл 28 матчей, забил 28 голов и отдал 10 ассистов.