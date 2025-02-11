Нападающий "Баварии" Харри Кейн рассказал о первых полутора годах игры за немецкого гранда.

По словам английского футболиста, нужно быть готовыми к любой игре, поскольку многие команды хотят обыграть "Баварию".

"Когда вы играете за такой клуб, как "Бавария", давление очень сильное, каждая игра напряженная, и многие команды хотят обыграть "Баварию", чтобы это было в их резюме, поэтому вы должны быть готовы в любой момент. Да, мне это нравится. Мне нравится этот сезон с командой, с тренером, мы играем в действительно хороший футбол, и это всегда приятно видеть", - заявил Кейн.

Также нападающий рассказал о своей позиции.

"Я больше девятый номер и стараюсь быть на правильных позициях в штрафной, чтобы получить шансы и забить несколько голов. Но, как всегда, это относится к любому тренеру, в том числе и ко мне: я посмотрю, чего он хочет, и соответственно скорректирую свою игру.". – сказал Кейн.

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Харри Кейн перешёл в "Баварию" в августе 2023 года. В этом сезоне нападающий сыграл в 28-ти играх немецкого клуба, в которых забил 28 голов и отдал 10 голевых передач.