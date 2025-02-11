Музыканты со Львова выступили на стадионе немецкого Фрайбурга. Видео

Музыканты со Львова выступили на стадионе немецкого "Фрайбурга".

Немецкий клуб транслировал выступление на экране стадиона. Перед матчем против "Хайденхайма", украинские музыканты спели You’ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь один).

Болельщики, присутствующие на трибунах также начали подпевать. Клуб выложил видео в Instagram

Заметим, что Фрайбург – город-побратим Львова.

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"Фрайбург" обыграл "Хайденхайм" со счётом 1:0. Единственный гол забил Винченцо Грифо на 30-й минуте матча.

Сейчас "Фрайбург" занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 балла в 21-м матче.