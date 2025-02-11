Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Музыканты со Львова выступили на стадионе немецкого Фрайбурга. Видео
Это красиво
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Музыканты со Львова выступили на стадионе немецкого "Фрайбурга".
Немецкий клуб транслировал выступление на экране стадиона. Перед матчем против "Хайденхайма", украинские музыканты спели You’ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь один).
Болельщики, присутствующие на трибунах также начали подпевать. Клуб выложил видео в Instagram
Заметим, что Фрайбург – город-побратим Львова.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Фрайбург" обыграл "Хайденхайм" со счётом 1:0. Единственный гол забил Винченцо Грифо на 30-й минуте матча.
Сейчас "Фрайбург" занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 балла в 21-м матче.
Популярное сейчас
- Чего-то еще не хватает. Появились первые фото нового автобуса сборной Украины
- "Поддерживаю президента". Шевченко ответил на вопрос о Каладзе
- Юношеская Лига УЕФА. Динамо U-19 – Аталанта U-19 3:3 (6:7 пен). Украинцы уступают в сумасшедшей серии пенальти
- Бундеслига. Еще одна осечка Байера, неудачный дебют Ковача и полное унижение Хоффенхайма
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены