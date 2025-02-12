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Три клуба ведут борьбу за бесплатный трансфер лидера Баварии

Германия

Немецкий полузащитник летом станет свободным агентом

Три клуба ведут борьбу за бесплатный трансфер лидера Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Йозуа Киммих - одна из главных возможностей летнего трансферного окна, ведь контракт 30-летнего полузащитника с "Баварией" истекает в июне, и он может покинуть клуб как свободный агент. Это привлекло внимание европейских грандов. За его ситуацией внимательно следят "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид".

"Бавария" неоднократно пыталась продлить соглашение с Киммихом, но игрок до сих пор не принял окончательного решения относительно своего будущего. Поскольку с января он уже имеет право подписывать предварительный контракт с другими клубами, заинтересованные команды начали переговоры, чтобы оценить возможность бесплатного перехода немца летом.

Добавим, что в этом сезоне Йозуа провел 32 матча во всех турнирах на клубном уровне, отметившись одним голом и 9 ассистами.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити Йозуа Киммих
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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