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Боруссия Дортмунд планирует продажи, если не сможет выйти в ЛЧ на следующий сезон

Германия

Последствия будут ощутимы

Боруссия Дортмунд планирует продажи, если не сможет выйти в ЛЧ на следующий сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Минимальная цель "Боруссии" на этот сезон – квалификация в Лигу чемпионов. Если эта задача провалится, то клуб планирует продать одного из своих звездных игроков, чтобы компенсировать финансовые потери и осуществить собственные трансферы. Имена потенциальных кандидатов уже определены.

Карим Адееми, 23 года, контракт до 2027. Вингер недавно сменил агента. Это часто является сигналом, что игрок стремится сменить команду. Руководство клуба хочет получить за него 50 миллионов евро плюс бонусы. Однако для этого Адееми должен демонстрировать стабильно высокий уровень игры.

Джейми Байно-Гиттенс, 20 лет, контракт до 2028 года. Он - главный кандидат на продажу в "Боруссии". Гиттенсом интересуются "Бавария" и "Челси". Руководство "Боруссии" считает, что летом за него могут поступить выгодные предложения. Сумма трансфера может составить 80-100 миллионов евро.

Грегор Кобель, 27 лет, контракт до 2028 года. "Боруссия" не хочет продавать своего вратаря, но будет вынуждена рассмотреть этот вариант в случае непопадания в Лигу чемпионов. Единственная причина, по которой "Боруссия" серьезно рассмотрела бы трансфер - это личное желание игрока сменить клуб. В таком случае сумма компенсации составит около 50 миллионов евро.

Добавим, что после 21-го тура "Боруссия" занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая на семь очков от зоны Лиги чемпионов.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Грегор Кобель Карим Адейеми Джейми Байно-Гиттенс
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Источник:
SPORT BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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