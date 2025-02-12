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Легенда Баварии высказался о графике матчей и ограничении зарплат футболистов
Игроки сами виноваты
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Член наблюдательного совета "Баварии" Карл-Гайнц Румменигге заявил, что не понимает жалоб игроков и тренеров на чрезмерную нагрузку.
"Наши игроки должны прекратить жаловаться! Все контрактные переговоры, которые я наблюдаю, всегда идут в одном направлении - больше. Но откуда-то эти деньги должны браться. Например, из других турниров, как новый Клубный ЧМ. Это ловушка, которую игроки сами себе создали", - говорит Румменигге.
Он заявил, что не раз поднимал вопрос роста зарплат и агентских комиссий.
"УЕФА, клубы, европейские лиги, профсоюз игроков и агенты должны сесть за стол и вместе найти более рациональное решение. Я предсказываю: если все пойдет так и дальше, футбол станет единственной отраслью в мире, которая не приносит прибыли", - говорит Румменигге.
Чтобы остановить эту опасную тенденцию, он предлагает ввести ограничение зарплат.
"Есть два варианта: либо мы вводим в Европе строгое ограничение расходов на состав, как в США, либо устанавливаем предельный уровень зарплат игроков.
В итоге ограничение зарплат, вероятно, было бы полезнее для атмосферы в команде, чтобы избежать зависти. К тому же, если игрок "Баварии" вместо 20 млн евро будет получать "всего" 15 млн в год, то, при всем уважении, я считаю, что это все равно сумасшедшие деньги", - говорит Румменигге.
Добавим, что согласно действующим правилам УЕФА, начиная со следующего сезона, клубы смогут тратить на состав не более 70% от своих доходов.
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