Президент Баварии: Вирц - выдающийся игрок

Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о полузащитнике "Байера" Флориане Вирце.

"Как футбольный болельщик, вы должны сказать: Флориан - выдающийся игрок.

Ули Хенесс недавно сказал: "Вы всегда можете мечтать". Я тоже так думаю, однако Вирц имеет контракт с леверкузенским "Байером", - сказал Хайнер.