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Президент Баварии: Вирц - выдающийся игрок

Германия

Хайнер рассказал о 21-летнем хавбеке

Президент Баварии: Вирц - выдающийся игрок

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о полузащитнике "Байера" Флориане Вирце.

"Как футбольный болельщик, вы должны сказать: Флориан - выдающийся игрок.

Ули Хенесс недавно сказал: "Вы всегда можете мечтать". Я тоже так думаю, однако Вирц имеет контракт с леверкузенским "Байером", - сказал Хайнер.

Флориан в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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