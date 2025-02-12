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Президент Баварии: Вирц - выдающийся игрок
Хайнер рассказал о 21-летнем хавбеке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о полузащитнике "Байера" Флориане Вирце.
"Как футбольный болельщик, вы должны сказать: Флориан - выдающийся игрок.
Ули Хенесс недавно сказал: "Вы всегда можете мечтать". Я тоже так думаю, однако Вирц имеет контракт с леверкузенским "Байером", - сказал Хайнер.
Флориан в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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