ЛЧ. Селтик – Бавария 1:2. Интрига появилась только в конце

Лига чемпионов

Стыковой раунд плей-офф. Первый матч

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Попадание "Баварии" в стыковые матчи – это случайный момент, который принес нам новый формат Лиги чемпионов. Но и "Селтик" продемонстрировал сегодня, что готов играть даже против столь сильных команд. Пусть и мюнхенцы сами отдали инициативу сопернику при комфортном счете, но потом сами же и погасили пожар эмоций.

Первый тайм – это тотальная доминация подопечных Компани. На поле всем управлял Киммих. Немец вышел в 32 матча в сезоне из 32 возможных, проведя очередные 90 минут. Джошуа для Компани, это как Родри для Гвардиолы.

Но было не без ошибок от гостей. Сразу на первой минуте хозяева забили после своего же прессинга. Кюн отправил гол в ворота, но отпраздновать даже не успел. Арбитры зафиксировали офсайд. В конце концов это был единственный удар за тайм от "Селтика". Но он все равно даже в статистику не пошел.

И уже после этого “Бавария” полностью покрывала все поле. Старалась разыгрывать прямо до последнего. Видно, что не было задачи "обязательно завершить удар атакой". На 13 минуте бил Олисе – спас Шмайхель, а следующая реальная опасность была в конце тайма.

Сначала после углового Кейн пробил во внешнюю часть сетки ворот. Хорошая подача полетела от Олисе. А на 45-й минуте и сам Микаэль реализовал момент. Если Киммих руководил центром поля, то Олисе – непосредственно атакой. Неудивительно, что он получил момент для гола. Упомекано выждал нужный эпизод, отдал длинную передачу на француза и тот разобрался со Шмайхелем.

На старте второго тайма сразу же “Бавария” забила второй. На этот раз Кейну удалось замкнуть подачу с углового – навешивал Киммих. Совсем одного оставили Харри. Очень неплохо "Селтик" защищался при стандартах, но все равно в итоге допустил ошибку.

Практически сразу же Упамекано мог к ассисту записать еще и голевую в свои ворота. А точнее арбитр просматривал VAR на предмет нарушения француза в собственной штрафной против Энгельса. Но на видео было видно, что сначала мяч, потом ногу. Пусть и по мотивам Федецкого.

Атакующий пыл "Баварии" исчез, Компани поменял оба фланга атаки. Некоторое время "Бавария" даже допустила много ошибок, однако "Селтик" так и не наказал. А в середине тайма команды обменялись с интервалом в две минуты. Сначала на 71 минуте Гнабри подобрал не слишком удачный навес и пробил – ногой удар парировал Шмайхель. Впоследствии Герреро отдал очень плохой пас обратно на Ноера, Маэда перехватил, обыграл голкипера, но не забил с острого угла. За это нужно наказывать.

Все-таки 27-летний японец свой гол нашел. На 79 минуте "Селтик" результативно исполнил угловой. После подачи от Энгельса и неудачного удара Хэн Чуна (в итоге превратившегося в официальный ассист) Маэда сократил отрыв в счете.

В компенсированное время "Селтик" создал еще одну атаку, которая завершилась ударом Джонстона в створ – Ноер уверенно сыграл в этом моменте. "Кельтов" хватило всего на один гол, хотя во втором тайме могли забивать и больше. Если обратиться к статистике, то именно хозяева оказались в итоге лучшими по показателю ожидаемых голов: коэффициент xG составляет 1,34 против 0,94 у "Баварии".

Но сегодня в футбол выиграла игра. "Пивовары" сделали один большой шаг в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Селтик" в Мюнхене может надеяться разве что на чудо. Или же Герреро еще подарит несколько моментов, но их еще предстоит реализовать.

"Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) 1:2

Голы: Маэда 79 – Олисе 45, Кейн 49

"Селтик": Шмайхель – Джонстон, Картер-Викерс, Трасти, Тейлор (Шлупп 65) – Энгельс, Макгрегор, Хатате – Кюн (Хен Чун 77), Ида (Жена 65), Маэда

"Бавария": Нойер – Лаймер, Упамекано, Дайер, Геррейро (Ито 78) – Горецка, Киммих – Олисе (Гнабри 65), Мусиала (Мюллер 87), Сане (Коман 64) – Кейн