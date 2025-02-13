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Спортивный директор Байера прокомментировал слова легенды Баварии о Флориане Вирце
Типичная тактика мюнхенцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В интервью для Sky Germany спортивный директор "Байера" Симон Рольфес отреагировал на слова почётного президента "Баварии" Ули Хёнесса, который заявил, что мечтает о трансфере Флориана Вирца. Хёнесс даже оценил шансы на переход в 10%.
"Меня это вообще не интересует, и для нас это ничего не меняет. "Бавария", как я понял ещё в десять лет, когда читал Kicker, всегда делала подобные заявления перед матчами. Так что это не какая-то новая тактика с их стороны.
Флориан, и это продолжается уже давно, привлекает внимание топ-клубов по всей Европе, в этом нет ничего нового", – сказал Рольфес.
Добавим, что в этом сезоне Вирц забил 15 голов и отдал 12 ассистов в 34 матчах за "Байер" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего немца в 140 миллионов евро.
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