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Основной центрбек Баварии продлит контракт с клубом
Футболист подпишет новое долгосрочное соглашение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Основной центральный защитник мюнхенской "Баварии" продлит контракт с клубом.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 26-летний Дайо Упамекано приближается к подписанию нового долгосрочного контракта с немецким грандом. Известно, что предложение "Баварии" рассчитано до лета 2029 года.
Также клуб включит опцию продления контракта с игроком на еще один год.
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В этом сезоне француз провел 26 матчей в составе "Баварии" во всех турнирах, забив два гола. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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