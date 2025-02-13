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Полузащитник Байера уверен, что им по силам обыграть Баварию
Команда готова встретиться с мюнхенцами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В интервью полузащитник "Байера" Гранит Джака заявил, что действующий чемпион готов к встрече с "Баварией" в 22-м туре Бундеслиги.
"Мы не будем выходить на поле с планом сыграть вничью. Мы хотим выиграть каждый матч, будь то против "Баварии" или против любой другой команды. У нас в команде есть такая ментальность, и мы заслужили ее хорошими выступлениями в последние годы. Поэтому мы подходим к этой игре с таким же настроем и попробуем взять три очка дома.
Матчи против "Баварии" всегда особенные. Мы знаем их игроков, знаем, какой это клуб, но они также знают, в чем наша сила. Особенно дома мы показали в последних пяти играх, что можем создать проблемы любому, включая "Баварию". И мы сделаем это снова в субботу, чтобы взять три очка. Нам нужно провести идеальный матч, иметь отличный день, чтобы победить эту команду, но я уверен, что мы способны это сделать", - говорит Джака.
Напомним, что после 21-го тура "Байер" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги с 46 очками, отставая от первой "Баварии" на 8 пунктов. 15 февраля команды сыграют очный матч.
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