Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Венсан Компани рассказал о своих ожиданиях от матча против Байера
Важный матч для чемпионской гонки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время пресс-конференции накануне матча против "Байера" у Венсана Компани спросили, что он ожидает от завтрашнего матча.
"Мы находимся в этапе, когда не хотим слишком много думать о сопернике. Мы знаем, что они могут защищаться глубоко, но и могут прессинговать высоко. Мы должны быть готовы к обоим вариантам. Мы часто прессинговали высоко, и это хорошо работало, но мы также можем защищаться глубоко, если кто-то доминирует над нами в некоторых фазах. Мы готовы к обоим вариантам. Мы хотим иметь мяч и забивать голы, независимо от фазы игры", - говорит Компани.
Напомним, что после 21-го тура "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги с 54 очками, опережая второй "Байер" на 8 пунктов.
Популярное сейчас
- Трагически ушел из жизни 16-летний украинский футболист
- Рома играет вничью с Порту, победа Шахтера и возвращение Килиана Мбаппе. Главные новости за 13 февраля
- Русол сравнил бюджет Карпат с другими участниками чемпионата
- Сити – Реал, мерсисайдское дерби, Бавария в гостях у чемпиона. Расписание футбола на 10 – 16 февраля
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола