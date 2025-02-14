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Венсан Компани рассказал о своих ожиданиях от матча против Байера

Германия

Важный матч для чемпионской гонки

Венсан Компани рассказал о своих ожиданиях от матча против Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во время пресс-конференции накануне матча против "Байера" у Венсана Компани спросили, что он ожидает от завтрашнего матча.

"Мы находимся в этапе, когда не хотим слишком много думать о сопернике. Мы знаем, что они могут защищаться глубоко, но и могут прессинговать высоко. Мы должны быть готовы к обоим вариантам. Мы часто прессинговали высоко, и это хорошо работало, но мы также можем защищаться глубоко, если кто-то доминирует над нами в некоторых фазах. Мы готовы к обоим вариантам. Мы хотим иметь мяч и забивать голы, независимо от фазы игры", - говорит Компани.

Напомним, что после 21-го тура "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги с 54 очками, опережая второй "Байер" на 8 пунктов.

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Опубликовал: Алексей Полищук
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