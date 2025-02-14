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Существенного прогресса в переговорах по контракту между Баварией и Лероем Сане нет

Германия
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Игрок вполне может покинуть клуб

Существенного прогресса в переговорах по контракту между Баварией и Лероем Сане нет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Стефан Кумбергер, с точки зрения клуба, переговоры с Мусиалой и Киммихом остаются главным приоритетом "Баварии", в то время как Сане должен подождать.

У нападающего есть сторонники в клубе, которые выступают за новый контракт, тогда как другие представители против этого.

Тот факт, что игрок дал понять о своей готовности пойти на сокращение зарплаты, был хорошо воспринят боссами клуба, но они все еще хотят подождать и посмотреть, как будут развиваться выступления Сане в ближайшие недели.

Английские клубы уже выразили заинтересованность в подписании немца, и вполне не исключено, что он в какой-то момент махнет рукой и объявит о своем уходе из "Баварии".

Добавим, что в этом сезоне 29-летний вингер забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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Источник:
SPORT1
Опубликовал: Алексей Полищук
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