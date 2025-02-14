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Уберегли от ухода в другой топ-клуб. Бавария продлила контракт со звездным хавбеком

Германия

Вслед за Альфонсо Дэвисом

Уберегли от ухода в другой топ-клуб. Бавария продлила контракт со звездным хавбеком

Bayern

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Джамал Мусиала официально продлил свой контракт с "Баварией".

Новое трудовое соглашение между 21-летним полузащитником и мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года.

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Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, впредь Мусиала будет зарабатывать 25 млн. евро в год, а отступные за игрока составят 175 миллионов евро.

"Я очень счастлив: "Бавария" — один из величайших клубов мира, именно здесь я сделал свои первые шаги в профессиональном футболе, и я убежден, что смогу добиться больших успехов с этим клубом в ближайшие годы", - прокомментировал новость немец.

Мусиала присоединился к "Баварии" из академии "Челси" в 2019-м году. В нынешнем сезоне Джамал принял участие в 30 матчах, отличившись 15 голами и 8 ассистами.

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