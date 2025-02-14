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Уберегли от ухода в другой топ-клуб. Бавария продлила контракт со звездным хавбеком
Вслед за Альфонсо Дэвисом
Bayern
Джамал Мусиала официально продлил свой контракт с "Баварией".
Новое трудовое соглашение между 21-летним полузащитником и мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года.
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Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, впредь Мусиала будет зарабатывать 25 млн. евро в год, а отступные за игрока составят 175 миллионов евро.
"Я очень счастлив: "Бавария" — один из величайших клубов мира, именно здесь я сделал свои первые шаги в профессиональном футболе, и я убежден, что смогу добиться больших успехов с этим клубом в ближайшие годы", - прокомментировал новость немец.
Мусиала присоединился к "Баварии" из академии "Челси" в 2019-м году. В нынешнем сезоне Джамал принял участие в 30 матчах, отличившись 15 голами и 8 ассистами.
Artist. Inspiring. Magical. Genius. One of us. ???????? ???????? ????????????. #Musiala2030 #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/nxPe600ZZt— FC Bayern München (@FCBayern) February 14, 2025
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