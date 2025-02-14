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Айнтрахт уже готовится к будущей продаже своей звезды

Германия

Очередные большие деньги

Айнтрахт уже готовится к будущей продаже своей звезды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После неудачного этапа карьеры в "ПСЖ" Уго Экитике возрождается в "Айнтрахте", и немецкий клуб уже строит амбициозные планы относительно его будущего.

Как сообщает издание BILD, "Айнтрахт" намерен сделать Экитике следующей крупной продажей. Они установили цену на нападающего – 80 миллионов евро. Кроме того, на игрока уже обратили внимание несколько европейских клубов, а его потенциальное развитие может только увеличить трансферную стоимость.

Сейчас контракт Экитике с "Айнтрахтом" рассчитан до 2029 года, и, при идеальном сценарии, клуб хочет оставить его еще на сезон, а затем рассмотреть предложения летом 2026 года.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний нападающий забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 31 матче за "Айнтрахт" во всех турнирах.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Юго Экитика
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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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