Айнтрахт уже готовится к будущей продаже своей звезды

После неудачного этапа карьеры в "ПСЖ" Уго Экитике возрождается в "Айнтрахте", и немецкий клуб уже строит амбициозные планы относительно его будущего.

Как сообщает издание BILD, "Айнтрахт" намерен сделать Экитике следующей крупной продажей. Они установили цену на нападающего – 80 миллионов евро. Кроме того, на игрока уже обратили внимание несколько европейских клубов, а его потенциальное развитие может только увеличить трансферную стоимость.

Сейчас контракт Экитике с "Айнтрахтом" рассчитан до 2029 года, и, при идеальном сценарии, клуб хочет оставить его еще на сезон, а затем рассмотреть предложения летом 2026 года.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний нападающий забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 31 матче за "Айнтрахт" во всех турнирах.