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Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с Баварией

Германия

Наставник фармацевтов считает, что они встретятся с лучшей командой Европы

Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с Баварией

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо дал комментарий перед матчем против мюнхенской "Баварии".

"Это очень важный и особенный матч. Мы сыграем дома против лучшей команды Германии и Европы. Надеюсь, что мы сможем показать хороший уровень, добыв необходимый результат".

"Я не думаю, что мы будем иметь преимущество над "Баварией" из-за того, что у нас была целая неделя на подготовку. Они играли посреди недели в Лиге чемпионов, но они к этому привыкли".

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Напомним, что матч между "Байером" и "Баварией" состоится в субботу, 15-го февраля. Начало игры в 19:30.

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На данный момент подопечные Хаби Алонсо имеют в своем активе 46 очков, находясь на втором месте в Бундеслиге и отставая от "Баварии", лидера турнирной таблицы, на 8 очков.

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Опубликовал: Андрей Журба
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