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Мусиала прокомментировал подписание нового контракта с Баварией
Я очень доволен подписанием нового соглашения (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джамал Мусиала прокомментировал подписание продолжения сотрудничества с "Баварией".
"Мы хотим выиграть и Бундеслигу, и Лигу чемпионов. Я очень доволен подписанием нового соглашения.
Сейчас для меня главное - делать шаги вперед, достигать многого с командой и продолжать расти вместе. Я чувствую, что мы можем многого достичь", - сказал игрок.
Добавим, что новое соглашение Мусиала с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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