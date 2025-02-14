Мусиала прокомментировал подписание нового контракта с Баварией

Джамал Мусиала прокомментировал подписание продолжения сотрудничества с "Баварией".

"Мы хотим выиграть и Бундеслигу, и Лигу чемпионов. Я очень доволен подписанием нового соглашения.

Сейчас для меня главное - делать шаги вперед, достигать многого с командой и продолжать расти вместе. Я чувствую, что мы можем многого достичь", - сказал игрок.