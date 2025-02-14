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Мусиала прокомментировал подписание нового контракта с Баварией

Германия

Я очень доволен подписанием нового соглашения (с)

Мусиала прокомментировал подписание нового контракта с Баварией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джамал Мусиала прокомментировал подписание продолжения сотрудничества с "Баварией".

"Мы хотим выиграть и Бундеслигу, и Лигу чемпионов. Я очень доволен подписанием нового соглашения.

Сейчас для меня главное - делать шаги вперед, достигать многого с командой и продолжать расти вместе. Я чувствую, что мы можем многого достичь", - сказал игрок.

Добавим, что новое соглашение Мусиала с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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