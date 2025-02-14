Бундеслига. 22-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – РБ Лейпциг 0:0

"РБ Лейпциг" и его отношения с позиционной атакой – отдельная глава в современной Бундеслиге. С одной стороны, по понятным причинам "быки" всегда хотели ассоциироваться с резким и энергичным футболом, и на крыльях разящих контратак продавать сами знаете что. И потому ставка на прессинг и молниеносные атаки была абсолютно понятной.

С другой, РБЛ в определенный момент стал настолько весомой силой в немецком футболе, что большинство соперников стали закрываться в консервные банки перед своими воротами. Для вскрытий оборонительных блоков нужна поставленная позиционная игра, но во все времена, кроме позднего Нагельсманна, у "быков" ее не было. Ольмо на голом таланте годами маскировал проблему, еще лучше у него это выходило в паре с Хави.

Но в какой-то момент все окончательно раскусили "быков", а затянувшийся игровой кризис усугубил ситуацию до предела. Сегодняшние нули читались как один из самых вероятных исходов еще до стартового свистка. И стали пятыми 0:0 в 22-х турах Бундеслиги.

Две недели назад "РБ Лейпциг" во второй раз в сезоне скатал 0:0 с "Унионом", который далек от идеалов защиты своих лучших образцов. Неделю назад две единственные разительные контратаки позволила избежать вторых 0:0 с "Санкт-Паули". Сегодня против "Аугсбурга", славящимся фрустрацией соперника своим низким блоком, та же история.

Были новые попытки Розе решать проблему. Отсюда появление в старте ветерана Кампля с его плеймейкерскими данными. Наличие сразу двух десяток. И в конце концов переход на ультраагрессивную схему после замены ЦЗ Лукеба на полузащитника Зайвальда. Которая раскрыла игру, но в обе стороны. Поэтому в концовке Оньека с Титцем. А затем уже гости с перекладиной Баумгартнера в компенсированное. Но нули оказались самым точным исходом.

Аугсбург: Дамен – Цезигер, Гауэлеу, Матсима – Яннулис, Якич, Оньека, Вольф (Кудоссу, 82) – Клод-Морис, Йенсен (Майер, 72) – Эссенде (Титц, 61)

РБ Лейпциг: Гулачи – Лукеба (Зайвальд, 70), Гертрюйда, Клостерманн – Раум, Айдара, Кампль (Вермерен, 70), Баку (Неделькович, 82) – Симонс, Баумгартнер (Опенда, 63) – Шешко (Поульсен, 82)