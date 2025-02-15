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Байер - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Ожидается интересная игра между лидерами чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 15 февраля, пройдет центральный матч 22-го тура Бундеслиги 2024/25. Действующий чемпион Германии леверкузенский "Байер", который сейчас идет на втором месте, дома будет принимать действующего лидера первенства мюнхенскую "Баварию".
Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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