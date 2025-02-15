Бундеслига. Избиение Дортмунда, летальные волки и терпеливый Фрайбург

"Боруссия" проиграла второй матч из двух в Бундеслиге при Нико Коваче. На прошлой неделе дебют хорватскому тренеру испортил Вальдемар Антон, который и в свои ворота забил, и выводил бывших партнеров по "Штутгарту" 1 на 1 с кипером. Сегодня Антона заменил Зюле, игравший ложного фулбека на правом фланге. И на пару с Эмре Джаном устроил настоящий селфхарм против худшей команды Бундеслиги.

Зюле позиционно ошибся при атаке "Бохума" на своей фланге, Джан как всегда застрял в полупозиции, в то время как капитан хозяев Хофманн заскочил в штрафную и пробил в дальний угол, где замкнул Масурас. Гиоргос к дебютному голу в немецком футболе спустя две минуты добавил второй. Зюле щедро ассистировал форварду соперника, пытаясь отдать пас вратарю.

В первом круге Дортмунд отыгрался у "Бохума" с 0:2, забив в ответ 4. Но на этот раз камбека не получилось. Хотя тот же Ордец пытался вернуть соперника в игру, подарив шанс Гирасси перед воротами до перерыва. Во втором тайме было весело, но ни Масурас не разжился хет-триком, ни Гирасси прицел не поправил.

Параллельно "Штутгарт" 70 минут давил "Вольфсбург", который намеревался удержать еще одни нули на табло вслед за игрой с "Байером" на прошлой неделе. "Волки" даже по воротам больше часа не били, но оборону держали. Пока не вышел Ник Вольтемаде, и сразу не выдал шедевр: таргетмен тонко ушел от троих защитников и спокойно уложил мяч в нижний угол.

Смешно, но гол сыграл против "шваб". Самая летальная атака лиги внезапно решила атаковать, и подсевшие хозяева к этому были не готовы. Бывший игрок "Штутгарта" Тиагу Томаш в быстрой атаке замкнул прострел Амуры. А через 10 минут Амура украл для "волков" все три очка, реализовал пенальти за игру рукой Вагномана.

Тем временем Гладбах тихим ходом продолжил свой подъем, выиграв третий матч в 4 последних турах. Гарантом успеха стал очередной гол Тима Кляйндинста в ворота "Униона", 14-й в кампании. В 2025-м Кляйндинст не забивал только "Баварии". Берлинцы с их убогой атакой отыграться пытались, но дефицит в два гола для них оказался нереальным.

Спокойнее всего было в Гамбурге, где неспешный "Санкт-Паули" играл с не менее сбалансированным и осторожным "Фрайбургом". Гости казались неоправданно спокойными, словно не боясь потерять очки с аутсайдером. На деле они с терпением удава выжидали ошибки соперника. И выждали, когда Треу занес мяч в свои ворота на 88-й минуте.

Бундеслига. 22-й тур

Бохум, Везерштадион

Бохум – Боруссия Д 2:0

Голы: Масурас 33, 35

Бохум: Хорн – Бернардо, Ордец, Машович, Эрманн – Краус (Лосилла, 90+1), Сиссоко – Хольтманн (Гамбоа, 74), Беро, Масурас (Брошински, 88) – Хофманн (де Вит, 88)

Боруссия Д: Кобель – Свенссон, Шлоттербек, Джан, Зюле (Коуто, 63) – Гросс (Рейна, 80), Забитцер (Озджан, 46) – Гиттенс (Байер, 58), Брандт, Адейеми (Дюранвиль, 64) – Гирасси

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Вольфсбург 1:2

Голы: Вольтемаде 72 – Томаш 77, Амура 87 (п)

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Хендрикс, Шабо, Вагноман (Ельч, 88) – Штиллер, Каразор (Ридер, 88) – Фюрих (Демирович, 84), Мийо, Левелинг (Диль, 70) – Ундав (Вольтемаде, 70)

Вольфсбург: Мюллер – Кульеракис, Вавро, Герхардт, Фишер (Роэрслев, 46) – Вранкс, Сванберг, Тиагу Томаш (Беренс, 90+1) – Виммер, Амура (Борнаув, 90+3), Винд (Ольсен, 71)

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Боруссия М 1:2

Голы: Илич 63 (п) – Ульрих 10, Кляйндинст 26

Гамбург, Миллернтор-Штадион

Санкт-Паули – Фрайбург 0:1

Гол: Треу 88 (аг)