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Бундеслига. Байер – Бавария 0:0. Рекордмайстер без ударов, мы – без чемпионской гонки

Германия

Бавария устояла в Леверкузене и сохранила отрыв +8

Бундеслига. Байер – Бавария 0:0. Рекордмайстер без ударов, мы – без чемпионской гонки

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 22-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Бавария 0:0

Байер: Градецки – Инкапье, Тапсоба, Та, Мукиеле – Гримальдо (Шик, 90+2), Паласиос, Джака, Фримпонг – Виртц, Телла (Адли, 85)

Бавария: Нойер – Ито (Станишич, 68), Ким, Упамекано, Лаймер – Павлович (Горецка, 68), Киммих – Коман (Сане, 68), Мусиала (Боэ, 86), Олисе (Гнабри, 68) – Кейн

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