Германия
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Бундеслига. Байер – Бавария 0:0. Рекордмайстер без ударов, мы – без чемпионской гонки
Бавария устояла в Леверкузене и сохранила отрыв +8
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 22-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Бавария 0:0
Байер: Градецки – Инкапье, Тапсоба, Та, Мукиеле – Гримальдо (Шик, 90+2), Паласиос, Джака, Фримпонг – Виртц, Телла (Адли, 85)
Бавария: Нойер – Ито (Станишич, 68), Ким, Упамекано, Лаймер – Павлович (Горецка, 68), Киммих – Коман (Сане, 68), Мусиала (Боэ, 86), Олисе (Гнабри, 68) – Кейн
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