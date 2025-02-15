Бавария повторила свой антирекорд в Бундеслиге в игре с Байером

В центральном матче 22-го тура немецкого первенства мюнхенский клуб разделил очки с Леверкузеном (0:0). Команда Венсана Компани пробила по воротам всего дважды и ни разу не попала в створ.

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Лишь второй раз за время сбора статистики Opta Sports (с сезона 2004/05) "Бавария" завершила матч Бундеслиги без точных ударов. Первый подобный случай зафиксировали в мае 2008 года в игре с "Вольфбургом".

Ничья позволила ФК "Голливуд" сохранить отрыв от "фармацевтов" на 8 очков.