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Бавария повторила свой антирекорд в Бундеслиге в игре с Байером

Германия

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Бавария повторила свой антирекорд в Бундеслиге в игре с Байером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В центральном матче 22-го тура немецкого первенства мюнхенский клуб разделил очки с Леверкузеном (0:0). Команда Венсана Компани пробила по воротам всего дважды и ни разу не попала в створ.

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Лишь второй раз за время сбора статистики Opta Sports (с сезона 2004/05) "Бавария" завершила матч Бундеслиги без точных ударов. Первый подобный случай зафиксировали в мае 2008 года в игре с "Вольфбургом".

Ничья позволила ФК "Голливуд" сохранить отрыв от "фармацевтов" на 8 очков.

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Источник:
Opta Sports
Опубликовал: Александр Симченко
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