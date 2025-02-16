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Главный тренер Байера подвел итоги игры с Баварией: Сыграли почти идеально

Германия

Оценил свою команду и соперников

Главный тренер Байера подвел итоги игры с Баварией: Сыграли почти идеально

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал ничейный результат в матче против мюнхенской "Баварии".

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"Все футболисты сыграли на высоком уровне. "Бавария" очень сильна в этом сезоне. Обычно они быстро ломают своих соперников, но сегодня этого не было. Мы были сильны, и мы очень гордимся своей игрой. Перед матчем мы говорили, что нам нужно сыграть идеально, и мы сыграли почти идеально. Против "Баварии" это непросто", — цитирует Алонсо Bulinews.

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Бавария (Мюнхен) Хаби Алонсо
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Источник:
bulinews
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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