Главный тренер Байера подвел итоги игры с Баварией: Сыграли почти идеально

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал ничейный результат в матче против мюнхенской "Баварии".

"Все футболисты сыграли на высоком уровне. "Бавария" очень сильна в этом сезоне. Обычно они быстро ломают своих соперников, но сегодня этого не было. Мы были сильны, и мы очень гордимся своей игрой. Перед матчем мы говорили, что нам нужно сыграть идеально, и мы сыграли почти идеально. Против "Баварии" это непросто", — цитирует Алонсо Bulinews.