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Главный тренер Байера подвел итоги игры с Баварией: Сыграли почти идеально
Оценил свою команду и соперников
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал ничейный результат в матче против мюнхенской "Баварии".
"Все футболисты сыграли на высоком уровне. "Бавария" очень сильна в этом сезоне. Обычно они быстро ломают своих соперников, но сегодня этого не было. Мы были сильны, и мы очень гордимся своей игрой. Перед матчем мы говорили, что нам нужно сыграть идеально, и мы сыграли почти идеально. Против "Баварии" это непросто", — цитирует Алонсо Bulinews.
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Источник:bulinews
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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