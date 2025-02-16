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Бавария работает над подписанием 140-миллионной звезды летом
Привычный путь трансферов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" работает над подписанием полузащитника "Байера" Леверкузен Флориана Вирца. Об этом сообщает Николо Скира.
Мюнхенцы хотят подписать немца в следующее – летнее – трансферное окно. Об условиях сделки пока не разглашается.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 140 миллионов евро. Его контракт с "Байером" рассчитан до лета 2027 года. В последний раз стороны продолжали соглашение в июле 2022 года.
На счету Вирца 15 голов и 12 ассистов в 35 матчах во всех турнирах этого сезона.
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