Бавария работает над подписанием 140-миллионной звезды летом

"Бавария" работает над подписанием полузащитника "Байера" Леверкузен Флориана Вирца. Об этом сообщает Николо Скира.

Мюнхенцы хотят подписать немца в следующее – летнее – трансферное окно. Об условиях сделки пока не разглашается.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 140 миллионов евро. Его контракт с "Байером" рассчитан до лета 2027 года. В последний раз стороны продолжали соглашение в июле 2022 года.

На счету Вирца 15 голов и 12 ассистов в 35 матчах во всех турнирах этого сезона.