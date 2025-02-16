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Нико Ковач рассказал о поражении Боруссии: Мы были совершенно слабы перед воротами соперника
Тренер прокомментировал матч против Бохума
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Боруссии Д" прокомментировал матч против "Бохума" (0:2).
По его словам, у команды были хорошие моменты, но они "слабы перед воротами соперника".
"Сегодня мы проиграли команде, занявшей последнее место в таблице. Мы знали, чего здесь ожидать. В первом тайме у Серху Гирасси было два-три хороших момента. Во втором тайме мы практически ничего не создали.
Хотя мы владели мячом, мы были совершенно слабы перед воротами соперника. Это определенно слишком мало. Нам нужно как можно быстрее выигрывать матчи", - сказал Ковач.
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Сейчас "Боруссия Д" занимает 11-е место в Бундеслиге, набрав 29 баллов в 22-х матчах.
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