Бундеслига. 22-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Хоффенхайм 1:3

Голы: Нсоки 7 (аг) – Штах 28, Бишоф 44, Орбан 63

"Хоффенхайм" обязан был как-то ответить после унижения на прошлой неделе. Тогда их в родных стенах уничтожил конкурент за выживание из "Униона". И худшая на тот момент атака Бундеслиги организовала целых 4 взятия ворот Луки Филиппа. Ответ пришел в Бремене, где местная команда всегда рада принять бо й.

С любым андергодом "Хоффенхайму" пришлось бы мучаться, как на прошлой неделе. Пытаться играть в футбол, когда этого делать не дают. С сегодняшним игровым рисунком (игра на встречных) команде Кристиана Ильцера гораздо комфортнее. Австриец, кстати, даже на фоне заполненного лазарета (11 игроков первой команды) нашел пространство для маневра и смог сделать пару удачных корректировок.

Возвращение Нсоки в старт было не в их числе. Защитник удалился в игре команд первого круга, а сегодня начал встречу с автогола после подачи Романа Шмидта. Главные твики пришлись на центр поля. Важную роль сыграло восстановление Антона Штаха, лучшего полузащитника команды. Рядом с ним вышел Финн Беккер, один из героев встречи, а талантливого Тома Бишофа отправили в атакующую четверку.

Последний маневр немного сбалансировал атаку, где в последние недели зачастую выходило 4 номинальных форварда и по сути это делило команду на два юнита. Теперь же появилась какая-то цельность, плюс игру между линий было кому склеивать: Беккер делал это между защитой и полузащитой, будущий баварец Бишоф – между полузащитой и атакой. Крамарич же включался в решающий момент с последней передачей/решением.

Беккер стал теневым MVP: собрал больше всего подборов в своей команде (8), страховал опорную после постоянных выдвижений Штаха и начал все три голевые атаки. Первые 2 вообще были как под копирку.

В первой Штах сыграл в стенку сначала с Беккером, затем с Крамаричем, и на противоходе пробил из-под Штарка. Во второй уже Бишоф сыграл в стенку с Беккером, и пробил в дальний нижний, снова в противоход, снова между ног Штарку. Третья голевая атака началась с прессинга, возврата Беккера и идеального кросса Крамарича на голову Орбану.

Вот так внезапно наладили химию в центре поля, перестали класть на плечи Крамарича все продвижение мяча, оставив за ним право искать зоны выше. И Андрей выдал за игру столько же ассистов, сколько за все предыдущие матчи сезона. Хотя нужно отметить, что легкий центр поля Бремена с двумя креативными восьмерками был одной из причин, почему зинсхаймцы были так симпатичны этим вечером.

Вердер: Цеттерер – Юнг (Берк, 84), Штарк, Велькович (Пипер, 46) – Каборе (Кен, 46), Шмид, Линен, Битенкур, Вайзер – Дукш (Андре Силва, 46), Грюлль (Нджинма, 67)

Хоффенхайм: Филипп – Нсоки (Прасс, 82), Эстигор, Чавес, Кадержабек – Бекер, Штах (Гайгер, 76) – Бюльтер, Крамарич (Акпогума, 88), Бисхоф – Орбан (Ярдымджи, 76)