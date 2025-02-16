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Бундеслига. Айнтрахт – Хольштайн 3:1. Промахи Экитике уберегли Киль от разгрома

Германия

Орлы с победой, но Юго – без голов

Бундеслига. Айнтрахт – Хольштайн 3:1. Промахи Экитике уберегли Киль от разгрома

Фото: imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 22-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Хольштайн 3:1

Голы: Ларссон 18, Тута 37, Узун 60 – Порат 73

На 45-й минуте Экитике не реализовал пенальти (сейв)

Айнтрахт: Трапп – Теате Тута, Коллинз – Браун (Нкунку, 71), Ларссон, Хейлунд (Дауд, 50), Кристенсен – Узун (Ваи, 71), Гетце – Экитике (Баойя, 90+1)

Хольштайн: Дене – Коменда (Кнудсен, 82), Зец, Некич (Ивежич, 72) – Порат, Ремберг, Холтби (Келати, 59), Гигович, Беккер (Яворчек, 46) – Арп, Харрес (Матино, 59)

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