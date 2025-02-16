Германия
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Бундеслига. Айнтрахт – Хольштайн 3:1. Промахи Экитике уберегли Киль от разгрома
Орлы с победой, но Юго – без голов
Фото: imago
Бундеслига. 22-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Хольштайн 3:1
Голы: Ларссон 18, Тута 37, Узун 60 – Порат 73
На 45-й минуте Экитике не реализовал пенальти (сейв)
Айнтрахт: Трапп – Теате Тута, Коллинз – Браун (Нкунку, 71), Ларссон, Хейлунд (Дауд, 50), Кристенсен – Узун (Ваи, 71), Гетце – Экитике (Баойя, 90+1)
Хольштайн: Дене – Коменда (Кнудсен, 82), Зец, Некич (Ивежич, 72) – Порат, Ремберг, Холтби (Келати, 59), Гигович, Беккер (Яворчек, 46) – Арп, Харрес (Матино, 59)
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