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Бундеслига. Хайденхайм – Майнц 0:2. Буркардт затащил карнавальников в топ-6
1+1 от капитана принесли 3 очка
Фото: imago
Бундеслига. 22-й тур
Хайденхайм, Фойт Арена
Хайденхайм – Майнц 0:2
Голы: Буркардт 28, Вайпер 49
"Майнц" залетел в топ-6 после выездной победы над "Хайденхаймом". В шансы остаться в еврокубковой зоне по итогам 34 туров не верится по двум причинам – стилистические ограничения (классно защищаются и летально контратакуют, но не умеют позиционно атаковать) и шаткое здоровье их фронтмена атаки Йонатана Буркардта.
Капитан сегодня впервые сыграл в старте после второй травмы в сезоне и решил исход встречи. Забив свой 13-й гол в кампании до перерыва, и ассистировав Вайперу сразу после. А как известно, "Майнц" выигрывает только тогда, когда их лидер забивает. Единственное исключение в сезоне – победа над "Баварией".
Игра на "Фойт Арене" на самом деле было довольно равной. По рисунку так точно: команды большую часть времени успешно нейтрализовывали игру друг друга. Разницу сделал индивидуальный класс Буркардта, организация в обороне (на голову выше у гостей) и кадры – "Хайденхайм" и так слабее, а после ЛК Франк Шмидт сделал 8 замен, потому на слаженность рассчитывать было трудно.
Оба гола – краткий пересказ игры "Майнца" в атаке. Взаимодействие Буркардта с латералями в котором имеет ключевое значение. В первом тайме буквально в единственной качественной атаке "Майнца" Буркардт притаился на дальней и замкнул прострел правого латераля Каси. Сразу после перерыва гости ускакали в быстрый прорыв после аута, Буркардт в фирменной манере открылся в канал между двумя ЦЗ соперника и прострелил Вайперу на пустые.
А дальше было 40 минут надежной работы в низком блоке и наблюдение за страданиями "Хайденхайма". Который и не особо надеялся вернуться в игру, и явно держал в голове встречу в еврокубках на следующей неделе. И все было бы понятно у команды Франка Шмидта, если бы они так не бились в Европе на фоне 5 поражений в Бундеслиге и безнадежного отставания от спасительной 15-й строчки. Финиш в зоне переходных матчей – потолок.
Хайденхайм: Мюллер – Зирслебен, Майнка, Келлер (Ваннер, 46) – Ференбах (Сиенза, 57), Шеппнер (Кербер, 80), Бек (Пирингер, 46), Траоре – Крэтциг (Нихьюс, 68), Хонзак – Зивзивадзе
Майнц: Центнер – Кор (Ханче-Ольсен, 79), Йенц, да Кошта – Мвене, Небель, Амири (Мэлоуни, 79), Сано, Каси (Видмер, 78) – Вайпер (Зиб, 71), Буркардт (Ли Чжэ Сон, 62)
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