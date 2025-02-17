Мусиала рассказал о давлении, которое испытывает после продолжения сотрудничества с Баварией

Звезда "Баварии" Джамал Мусиала рассказал о давлении, которое испытывает после подписания нового контракта с клубом.

"Я всегда был очень самокритичным, с самого детства. Я всегда смотрю на то, что я могу сделать лучше. Поэтому я знаю, какое давление на меня оказывается, и я сам на себя давлю.

Сейчас я учусь тому, что не читаю комментарии в социальных сетях. Это не нужно. Я упорно работаю над тем, чтобы совершенствоваться в других сферах - и мне приходится подталкивать себя, чтобы становиться лучше. Для этого мне не нужны социальные сети", - сказал игрок.