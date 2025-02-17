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Мусиала рассказал о давлении, которое испытывает после продолжения сотрудничества с Баварией
Я всегда был очень самокритичным (с)
Bayern
Звезда "Баварии" Джамал Мусиала рассказал о давлении, которое испытывает после подписания нового контракта с клубом.
"Я всегда был очень самокритичным, с самого детства. Я всегда смотрю на то, что я могу сделать лучше. Поэтому я знаю, какое давление на меня оказывается, и я сам на себя давлю.
Сейчас я учусь тому, что не читаю комментарии в социальных сетях. Это не нужно. Я упорно работаю над тем, чтобы совершенствоваться в других сферах - и мне приходится подталкивать себя, чтобы становиться лучше. Для этого мне не нужны социальные сети", - сказал игрок.
Добавим, что новое соглашение Мусиала с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года.
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