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Байер раздумывает о полноценном трансфере защитника ПСЖ
Становится все более важной частью команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прошлым летом "Байер" подписал Норди Мукиеле на правах аренды из "Пари Сен-Жермен". Правый защитник чувствует себя комфортно в "Леверкузене" и его игра улучшается с каждой неделей. Однако по завершении сезона француз должен вернуться в "ПСЖ", поскольку в соглашении нет опции выкупа.
"Байер", безусловно, размышляет о полноценном трансфере. Хотя спортивный директор клуба Симон Рольфес сказал, что еще рано делать окончательные выводы:
"Пока что рано это оценивать. Но Норди хорошо прогрессирует после сложного старта, полностью интегрировался в команду и демонстрирует качественный футбол", - говорит Рольфес.
Цена потенциального трансфера зависит от планов "ПСЖ", ведь контракт игрока с парижанами действует до 2027 года. В 2021-м они приобрели его у "Лейпцига" за 12 миллионов евро, а сейчас реальная цена трансфера оценивается примерно в 15 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне 27-летний защитник сыграл 18 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист.
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