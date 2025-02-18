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Байер раздумывает о полноценном трансфере защитника ПСЖ

Германия

Становится все более важной частью команды

Байер раздумывает о полноценном трансфере защитника ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Прошлым летом "Байер" подписал Норди Мукиеле на правах аренды из "Пари Сен-Жермен". Правый защитник чувствует себя комфортно в "Леверкузене" и его игра улучшается с каждой неделей. Однако по завершении сезона француз должен вернуться в "ПСЖ", поскольку в соглашении нет опции выкупа.

"Байер", безусловно, размышляет о полноценном трансфере. Хотя спортивный директор клуба Симон Рольфес сказал, что еще рано делать окончательные выводы:

"Пока что рано это оценивать. Но Норди хорошо прогрессирует после сложного старта, полностью интегрировался в команду и демонстрирует качественный футбол", - говорит Рольфес.

Цена потенциального трансфера зависит от планов "ПСЖ", ведь контракт игрока с парижанами действует до 2027 года. В 2021-м они приобрели его у "Лейпцига" за 12 миллионов евро, а сейчас реальная цена трансфера оценивается примерно в 15 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне 27-летний защитник сыграл 18 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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