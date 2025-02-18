Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд назвала клубам АПЛ цену за свою звезду
И эта сумма большая
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Челси" узнали шокирующую цену за звезду дортмундской "Боруссии" Джейми Байно-Гиттенса. Клубам придется выложить внушительную сумму, чтобы подписать его.
"Боруссия" сообщила, что для трансфера вингера этим летом клубам придется заплатить более 80 миллионов фунтов стерлингов.
Дортмундцы переживают неудачный сезон, оказавшись в нижней части таблицы Бундеслиги. Невыход в Лигу чемпионов может заставить клуб рассмотреть продажу одного из своих ключевых игроков.
Однако в Дортмунде не планируют отпускать Байно-Гиттенса дешево и будут требовать около 100 миллионов евро (83 миллиона фунтов стерлингов) за 20-летнего таланта, который ранее выступал в академиях "Челси" и "Манчестер Сити".
Добавим, что в этом сезоне Джейми Байно-Гиттенса забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 33 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии - Telegraph
- Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат
- Легенда Астон Виллы: Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер
- Бундеслига. Байер – Бавария 0:0. Рекордмайстер без ударов, мы – без чемпионской гонки
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Срна: В начале войны ФИФА забрала у Шахтера 14 игроков