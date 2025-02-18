Боруссия Дортмунд назвала клубам АПЛ цену за свою звезду

"Арсенал" и "Челси" узнали шокирующую цену за звезду дортмундской "Боруссии" Джейми Байно-Гиттенса. Клубам придется выложить внушительную сумму, чтобы подписать его.

"Боруссия" сообщила, что для трансфера вингера этим летом клубам придется заплатить более 80 миллионов фунтов стерлингов.

Дортмундцы переживают неудачный сезон, оказавшись в нижней части таблицы Бундеслиги. Невыход в Лигу чемпионов может заставить клуб рассмотреть продажу одного из своих ключевых игроков.

Однако в Дортмунде не планируют отпускать Байно-Гиттенса дешево и будут требовать около 100 миллионов евро (83 миллиона фунтов стерлингов) за 20-летнего таланта, который ранее выступал в академиях "Челси" и "Манчестер Сити".

Добавим, что в этом сезоне Джейми Байно-Гиттенса забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 33 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.