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Боруссия Дортмунд назвала клубам АПЛ цену за свою звезду

Германия

И эта сумма большая

Боруссия Дортмунд назвала клубам АПЛ цену за свою звезду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" и "Челси" узнали шокирующую цену за звезду дортмундской "Боруссии" Джейми Байно-Гиттенса. Клубам придется выложить внушительную сумму, чтобы подписать его.

"Боруссия" сообщила, что для трансфера вингера этим летом клубам придется заплатить более 80 миллионов фунтов стерлингов.

Дортмундцы переживают неудачный сезон, оказавшись в нижней части таблицы Бундеслиги. Невыход в Лигу чемпионов может заставить клуб рассмотреть продажу одного из своих ключевых игроков.

Однако в Дортмунде не планируют отпускать Байно-Гиттенса дешево и будут требовать около 100 миллионов евро (83 миллиона фунтов стерлингов) за 20-летнего таланта, который ранее выступал в академиях "Челси" и "Манчестер Сити".

Добавим, что в этом сезоне Джейми Байно-Гиттенса забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 33 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.

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Боруссия (Дортмунд) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Джейми Байно-Гиттенс
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Алексей Полищук
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