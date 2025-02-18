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Спортивный директор Айнтрахта объяснил, почему отказался от переезда в АПЛ

Германия

Власть тренеров команд сыграла важную роль

Спортивный директор Айнтрахта объяснил, почему отказался от переезда в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В интервью для издания BILD спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Крёше объяснил, почему ранее отклонял предложения клубов английской Премьер-лиги.

С момента прихода в клуб в 2021 году после работы в "РБ Лейпциг" Крёше сыграл ключевую роль в трансформации франкфуртцев в один из лучших немецких клубов в плане развития молодежи. Благодаря этому он привлек внимание английских грандов, в частности "Ливерпуля", перед тем как "красные" назначили спортивным директором Ричарда Хьюза.

На вопрос, почему он не перешел в Англию, Крьоше ответил следующее.

"Подход в АПЛ существенно отличается. Я убежден, что клуб должен быть самым важным и именно он должен принимать решения. Когда же тренер получает всю власть, решения часто направлены на краткосрочный спортивный успех, а не на средне- или долгосрочную перспективу.

Но в футболе тренер - и я не имею это в виду в негативном ключе - часто является временным явлением. Клуб, напротив, остается и должен принимать решения. В Англии это часто работает иначе, и это не та модель, которую я сразу бы выбрал. Хотя, конечно, там также происходят определенные изменения", - пояснил Крёше.

Добавим, что за период работы Крёше "Айнтрахт" выиграл Лигу Европы, добрался до финала Кубка Германии и сейчас имеет хорошие шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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