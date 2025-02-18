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Бавария хочет продлить контракт со своим центрбеком - Романо

Германия

Ведутся переговоры

Бавария хочет продлить контракт со своим центрбеком - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник Дайо Упамекано продолжит свою карьеру в "Баварии".

Как сообщает Фабрицио Романо, мюнхенский клуб успешно продвигается в переговорах по заключению нового контракта с французским футболистом. Игрок считается важной частью команды в настоящем и будущем, и руководство "Баварии" удовлетворено его выступлениями.

Дайо в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 2 гола.

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Бавария (Мюнхен) Дайо Упамекано
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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