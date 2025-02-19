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Бавария сообщила о состоянии Харри Кейна после полученной травмы

Германия

Будет вынужден сделать паузу в тренировках

Бавария сообщила о состоянии Харри Кейна после полученной травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" на официальном клубном сайте сообщила, что нападающий Харри Кейн в ближайшие дни будет вынужден уменьшить нагрузки.

Английский форвард еще перед вчерашним матчем Лиги чемпионов против "Селтика" (1:1) получил удар по икроножной мышце, что повлекло кровоизлияние. В поединке с чемпионом Шотландии Кейн был вынужден покинуть поле в перерыве.

Пока что непонятно, какие последствия будет иметь травма для матча против "Айнтрахта". Сам Кейн после матча заявил, что не знает, сможет ли он сыграть против франкфуртской команды.

"Это моя икра. Не могу сказать точно, что это, но после "Леверкузена" она доставляла мне проблемы. За день до матча с "Селтиком" я тоже не тренировался, потому что хотел дать себе как можно больше времени на восстановление. Сложно сказать, что это такое, мы будем изучать это тщательно. Нужно подождать и посмотреть, смогу ли я сыграть в воскресенье", - сказал Кейн.

Добавим, что в этом сезоне на счету 31-летнего англичанина 29 голов и 10 ассистов в 31 матче за "Баварию" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Харри Кейн
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Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Алексей Полищук
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