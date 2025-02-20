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Бавария представила форму в честь 125-летия клуба
Форма, разработанная Adidas
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" на своем официальном сайте представила новую форму, посвященную 125-летию клуба.
Футболка, разработанная Adidas, выполнена в традиционном для "Баварии" красном цвете с золотыми акцентами.
???????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????. ????— FC Bayern München (@FCBayern) February 20, 2025
Die neue 125 Jahre-Jubiläumskollektion! ????????️ https://t.co/eWuZJq2DZW#MiaSanMia #FCBayern125 pic.twitter.com/9HD0rsOHd1
Ожидается, что "Бавария" сыграет в этой специальной форме один из официальных матчей чемпионата Германии. Дата дебюта юбилейной формы на поле пока что не объявляется.
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