Бавария представила форму в честь 125-летия клуба

"Бавария" на своем официальном сайте представила новую форму, посвященную 125-летию клуба.

Футболка, разработанная Adidas, выполнена в традиционном для "Баварии" красном цвете с золотыми акцентами.

Ожидается, что "Бавария" сыграет в этой специальной форме один из официальных матчей чемпионата Германии. Дата дебюта юбилейной формы на поле пока что не объявляется.