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Бавария представила форму в честь 125-летия клуба

Германия

Форма, разработанная Adidas

Бавария представила форму в честь 125-летия клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" на своем официальном сайте представила новую форму, посвященную 125-летию клуба.

Футболка, разработанная Adidas, выполнена в традиционном для "Баварии" красном цвете с золотыми акцентами.

Ожидается, что "Бавария" сыграет в этой специальной форме один из официальных матчей чемпионата Германии. Дата дебюта юбилейной формы на поле пока что не объявляется.

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Бавария (Мюнхен) Adidas
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Источник:
Bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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