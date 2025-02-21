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Лидер Баварии приближается к продлению контракта с клубом

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Реал выбыл из гонки

Лидер Баварии приближается к продлению контракта с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации журналиста Тоби Альтшефля, Джошуа Киммих находится на финальной стадии переговоров по продлению контракта с "Баварией".

Немецкий полузащитник ведет активные переговоры с клубом, и обе стороны стремятся как можно быстрее закрыть сделку. Переговоры сводятся к окончательным финансовым деталям, и "Бавария" уже готова предложить Киммиху контракт для подписания. По сообщениям, его заработная плата останется на том же уровне, что и по действующему соглашению.

Клуб уверен, что Киммих останется игроком "Баварии" и в следующем сезоне, а в перспективе может стать клубной легендой.

К Киммиху проявляли интерес клубы из АПЛ и Ла Лиги. Однако "Реал" больше не рассматривает его трансфер после предварительных переговоров, а "Ливерпуль" пока не делает активных шагов по подписанию полузащитника. Игрок не спешил с решением, выслушав все предложения, но всегда поддерживал связь с мюнхенцами.

Добавим, что в этом сезоне 30-летний немец забил 1 гол и отдал 10 ассистов в 35 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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