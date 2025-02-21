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Немецкий журналист опроверг слухи об интересе Баварии к звездам манчестерских клубов

Германия

Однако он рассказал о планах по продажам игроков

Немецкий журналист опроверг слухи об интересе Баварии к звездам манчестерских клубов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Кристиан Фальк опроверг новости об интересе "Баварии" к Филу Фодену из "Ман Сити" и Антони из "Ман Юнайтед", который сейчас играет за "Бетис" на правах аренды.

"Бавария" не заинтересована в подписании Фила Фодена. Англичанин слишком дорогой для мюнхенцев, а руководство не дало Максу Эберлю разрешения на приобретение новых игроков.

Что касается Антони, то мюнхенцы уже имели шанс приобрести бразильца, но тогда он не убедил клуб на 100%. Ситуация не изменилась, к тому же сейчас он также является слишком дорогим вариантом", - говорит Фальк.

Однако журналист рассказал о планах немцев по продаже своих футболистов.

"Бавария" готовится к масштабной продаже игроков летом. Основными кандидатами на выход являются Леон Горецка, Серж Гнабри, Кингсли Коман и Брайан Сарагоса, который сейчас выступает в аренде в "Осасуне". В целом клуб может заработать более 100 миллионов евро.

Также не являются неприкосновенными Рафаэл Геррейру, Саша Боэ и Жоау Пальинья - их могут продать, если поступят выгодные предложения. Лишь после продажи клуб сможет рассмотреть подписание таких игроков, как Джейми Байно-Гиттенс из "Боруссии" или Кристофер Нкунку из "Челси", - говорит Фальк.

Напомним, что после 22-х туров "Бавария" с 55 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая второй "Байер" на 8 баллов.

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Источник:
The Daily Briefing
Опубликовал: Алексей Полищук
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