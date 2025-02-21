Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортдир Баварии: Матч против Байера - это встреча двух лучших нынешних немецких команд
Эберль высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль поделился своими мыслями относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с "Байером".
"Бавария" - "Байер" - это встреча двух лучших нынешних немецких команд, которые в этом сезоне уже устроили болельщикам несколько захватывающих противостояний.
Мы увидели в предыдущих матчах, насколько это сложная задача. Мы собираемся сделать все, чтобы выйти на первое место в этих двух играх", - сказал Эберль.
Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов и всей сетки раунда плей-офф вплоть до финала соревнований можно посмотреть
Популярное сейчас
- Бельгия отложила поставку Украине тридцати F-16 минимум на год
- Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
- В России готовятся объявить "победу" - ГУР
- Известно, какую сумму призовых получила Бавария за ничью с Селтиком
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- СМИ назвали зарплату Таловерова в Плимуте