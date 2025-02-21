Спортдир Баварии: Матч против Байера - это встреча двух лучших нынешних немецких команд

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль поделился своими мыслями относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с "Байером".

"Бавария" - "Байер" - это встреча двух лучших нынешних немецких команд, которые в этом сезоне уже устроили болельщикам несколько захватывающих противостояний.

Мы увидели в предыдущих матчах, насколько это сложная задача. Мы собираемся сделать все, чтобы выйти на первое место в этих двух играх", - сказал Эберль.