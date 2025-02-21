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Бундеслига. Фрайбург – Вердер 5:0. В одни ворота
Дубли Грифо и Доана привели к разносу
Фото: imago
Бундеслига. 23-й тур
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Вердер 5:0
Голы: Сильдийя 15, Грифо 33, 57, Доан 76, 90+1
На 39-й минуте Силва не реализовал пенальти (сейв)
"Фрайбург" в одни ворота вынес "Вердер", выдав свой самый результативный матч сезона. Винченцо Грифо и Рицу Доан оформили по дублю, а Килиан Сильдийя открыл счет роскошным ударом ножницами через себя. Таким образом команда Юлиана Шустера залетела в топ-4 и будет ждать результатов Лейпцига, который отстает на два пункта.
Словосочетание "в одни ворота" – это не совсем о полном превосходстве хозяев, хоть это и сомнению не подлежит. Это о том, как в один вечер в одни ворота залетает буквально что-угодно, а в другие – не летит даже в самых очевидных позициях. Защитник кладет через себя – это не норма. Хотя вот красивенный штрафной Грифо – это как раз нормально, он в этом эксперт.
У "Вердера" же игра складывалась не очень, но свои моменты были. Самый очевидный – промах с 11-метрового у Андре Силвы. Он окончательно добил команду морально. А затем уже "Фрайбург" разошелся как никогда. Но 5:0 – это абсолютно не о том, что происходило на поле. 3:1 было бы куда правдивее.
Тем не менее, так распадаться на атомы, когда игра не идет, не есть хорошо. В спорте так нельзя. Дисциплина – вот что реально разделяют этих двоих. Ведь в хороший свой вечер Бремен и не такого оппонента может раскатать. Но на одном кураже далеко не уедешь.
Фрайбург: Атуболу, Гюнтер (Макенго, 82), Линхарт, Гинтер, Сильдийя, Остерхаге, Эггештайн (Манзамби, 82), Грифо (Бесте, 71), Рель (Динкчи, 71), Доан, Хелер (Адаму, 77)
Вердер: Цеттерер, Юнг, Штарк, Пипер (Малатини, 86), Кен (Агу, 61), Шмид, Линен, Битенкур (Стаге, 61), Вайзер, Андре Силва (Грюлль, 72), Нджинма (Дукш, 61)
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